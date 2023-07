‘En ocasiones, veo fantasmas...’: la nueva (y espeluznante) imagen viral de Kim Kardashian

Conocer cada mínimo detalle o anécdota que ocurre en la vida de Kim Kardashian no es, en absoluto, una tarea complicada (es más, se ha convertido en el pasatiempo de muchos, gracias también a su ‘reality’) ya que, la ‘socialité’, comparte casi todo lo que le sucede a la largo del día, a través de las redes sociales. De esta forma, más de 362 millones de personas siguen sus pasos de forma virtual. Eso sí, pese a que estamos acostumbrados a ver prácticamente de todo en su ‘feed’, uno de sus últimos ‘post’ ha dejado a todo Instagram en ‘shock’. Y es que, esta misma semana, la fundadora de Skims ha compartido una imagen escalofriante. En ella, se la puede ver a ella frente a un espejo, en lo que sería un ‘selfie’ de toda la vida, eso sí, con un ‘look’ algo extraño en ella porque aparece vestida de andar por casa, con un vestido rosa ajustado, un moño deshecho y, aparentemente, ni una gota de maquillaje. Sin embargo, el hecho de que haya decidido subir esta foto tan desenfadada no es tan atípico como lo que aparece al fondo de la instantánea. Si te fijas, a la derecha de la imagen, se puede ver la sombra de una persona, que la observa desde la ventana, pese a que, según explica ella misma en el pie de su publicación, estaba totalmente sola en el momento de tomarse la foto: «Pueeees... Hice esta foto la semana pasada, cuando estaba sola y, ahora, revisando mi teléfono he alucinado al ver que hay una mujer en la ventana».