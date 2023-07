La lista definitiva: los 10 famosos con más seguidores en Instagram

Otro miembro del clan más mediático de Estados Unidos se cuela en esta lista, en este caso, con 310 millones de seguidores. Se dio a conocer gracias a su ‘reality’, ‘Keeping Up with the Kardashians’ y, al igual que en el programa, en la red social podemos ver su vida y la de su familia, además de su papel como empresaria con la marca ‘body positive’ Good American. Khloe ganaría unos 11.000 euros por cada post en el que colabora con una marca, según NDTV.