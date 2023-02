Las marcas de moda que se han hecho famosas gracias a Instagram (y que están de rebajas)

8. @namethebrand. Una de las últimas incorporaciones a las marcas de 'instagramers' es Name The Brand. De la 'influencer'María Pombo, el proyecto dejó la elección del nombre a los seguidores de la 'instagramer', que a través de una votación pudieron colaborar. La frase que define a la marca es: ''Nunca compares con nadie tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida, y menos aún en Instagram''. Con el estilo de María impregnado en la colección Cápsule Zero, las prendas están dotadas de elegancia y romanticismo. La producción se realiza en España, tal y como cuenta el equipo, formado por 7 socios, y por ahora solo se puede comprar online (salvo en una Pop Up en calle Lagasca) con envíos a España y Portugal. ¡Echa un vistazo a las rebajas, quedan muy poquitas tallas!