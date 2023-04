El vídeo viral con el que Ariana Grande pide poner fin al 'body shaming'

Dicho vídeo no ha tardado en dar la vuelta al mundo, pues cuenta ya con más de 65 millones de visualizaciones y 12 millones de 'me gusta'. Algo que nos hace pensar que este mensaje realmente podría haber calado entre sus fans. La cantante estadounidense se ha mostrado de la manera más natural, sin apenas maquillaje salvo un poco de brillo de labios, el pelo recogido hacia atrás y un look de estar por casa: chaqueta de chándal y una camiseta de tirantes rosa. “Por cierto, no estoy usando pestañas ni delineador en este momento. Esta es mi cara, estos son mis ojos, así que no os alertéis”, avisaba Ariana al final del vídeo con un tono casi desesperante por tener que dar explicaciones.