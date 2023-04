5 trucos muy sencillos para pintarse los labios a partir de los 40 y lograr tu mejor cara

Usa un buen primer: Todas sabemos que si vamos a comer o a beber, es fácil que el labial se difumine. La buena noticia es que hay una herramienta no tan secreta que puedes usar para aumentar significativamente el poder de permanencia de un labial. Se trata del primer, que funciona como bálsamo y acondicionador, no tiene color, por lo que no influye en el tono del labial, y lucha contra la deshidratación de la zona evitando la aparición de grietas y pellejitos. También actúa sobre el temido código de barras y fija el color por más tiempo. Una buena opción es The Lip Primer Prebase para labios, de la firma 3INA, una ligera prebase que prepara los labios antes del maquillaje, mejorando su duración, suavizándolos al instante y con un acabado mate.