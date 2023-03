El secreto para cuidar y proteger los labios a partir de los 40

Ahora que se acerca el verano, conviene que sepas que las altas temperaturas y la exposición solar son muy nocivas para nuestros labios. Nos preocupamos de otras zonas del cuerpo, pero parece que no le damos a estos la importancia que se merecen. Por eso no basta con proporcionarles una hidratación adicional con un bálsamo labial, sino también protegerlos de los rayos solares. Los labios tienen poca autoprotección y, por tanto, no pueden curarse por sí mismos si se abren o agrietan.