Este es el color de labios que más le gusta a Jennifer Lopez (y a nosotras también)

Encontrar la barra de labios perfecta es difícil, sobre todo por la gran variedad que hay en el mercado. A cada persona, dependiendo de cómo sean sus labios y, sobre todo, su tono de piel, le vendrá mejor o peor una, por lo que es importante no excederse con los colores ni las texturas. Por ese motivo, y, cuando cada vez queda menos para que llegue la ansiada primavera, hemos descubierto que hay una tendencia imbatible y que nos sigue enamorando a todas. Y no, no es la clásica barra de labios de color rojo, que sigue triunfando y no lo dejará de hacer nunca, sino otra tonalidad presente en muchas firmas de cosmética y que resulta muy cómoda para nuestro día a día.