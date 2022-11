Trucos fáciles y virales para pintarse los labios (y que duren mucho)

¿Cuántas veces al día te aplicas un bálsamo, cacao o vaselina en tus labios? Seguramente muchas, y ahora en invierno, mucho más. Debido a la extrema sensibilidad de la piel de los labios y a las condiciones climáticas, es frecuente que estos empiecen a estar resecos y agrietados, por lo que si deseas combatir esta condición solo tienes que seguir una rutina de cuidados y no olvidarte de su hidratación. Por eso, el primer paso consiste en utilizar uno que te permita hidratar la piel desde sus capas más profundas y evite la sequedad. Aquí no importa el color, solo que sea un producto que contenga propiedades nutritivas para que, no solo queden bonitos, sino que también te ayude a cuidar tus labios.