Este es el labial hidratante con efecto voluminizador que aman las expertas 'beauty'

El maquillaje naturalmente perfecto existe. Y no, no hace falta ir a algo muy elaborado, más bien a potenciar algunas zonas de nuestro rostro. En la mirada y en los labios es clave poner el foco para crear un maquillaje bonito, pero a la vez natural y favorecedor. La famosa técnica 'make up no make up' nos tiene enamoradas y necesitamos tener en nuestro poder las herramientas que nos ayudarán a hacer magia.