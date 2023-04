El tinte de labios de Mercadona: cuesta 5 euros y tiene efecto buena cara

Despedirnos definitivamente de las mascarillas supuso recuperar de golpe nuestros labiales favoritos. Por fin pudimos retomar esa costumbre que teníamos olvidada y eso ha provocado que el aluvión de propuestas de las diferentes marcas no deje de crecer tanto en variedad de tonos como en formatos. De todos ellos, hoy venimos a hablarte de uno facilísimo de aplicar que, aunque lleva años en el bolso de muchas expertas, se ha convertido últimamente en el más buscado. Y no, no es el volumizador que usan las expertas beauty que también nos tiene locas.