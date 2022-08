¿Labios de impacto? ¿efecto glow? Encuentra inspiración en la pasarela para dar con el look perfecto de estas vacaciones. Spoiler: podrás copiar todos porque son realmente sencillos.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Este verano ya se encuentra entre los cuatro más calurosos de España desde 1950... Así que sobra decir que maquillarse no está precisamente entre nuestros planes del día a día. De hecho, hay trucos tan efectivos que más de una se despedirá de la base y los pinceles hasta bien entrado el otoño. Sin embargo, siempre surge alguna ocasión nocturna especial durante las vacaciones para volver al color. Una cena, una fiesta de cumpleaños o, simplemente, salir a tomar algo a una terraza para celebrar ¡que la temperatura ha bajado un par de grados! El problema es que, tal vez, estarás falta de ideas: por un lado, llevamos un par de años inmersos en el reinado del estilo comfy y las tendencias no makeup. Y, por otro, como decíamos al principio, las altas temperaturas no ayudan.

Pero no hay excusas. Hemos revisado los desfiles de esta temporada para dar con los maquillajes de verano que serán tu salvación. En la selección hemos dejado de lado los imposibles o las opciones que supongan mucho trabajo. El factor común son la sencillez de las propuestas, su accesibilidad -probablemente, tengas todo lo que necesitas para copiarlos- y que están al alcance de cualquiera. ¿Te animas a dar un toque de color a este largo verano?

Doble eyeliner, el nuevo clásico

Empezamos con un detalle en la mirada. Este doble eyeliner, creado para el desfile Prêt-à-Porter de Christian Dior, se ha convertido ya en una alternativa clásica al mítico cat eye. Después de los eyeliners invertidos, los transparentes o los geométricos, ¡este es pan comido! Por tanto, si eres de las que dominas el trazo con el liner, no tendrás ningún problema. Basta con que hagas el superior como tú suelas y que, partiendo de la mitad de la línea inferior de las pestañas, dibujes un trazo paralelo. Si tienes lápiz negro blandito mejor que con un rotulador o uno de gel, ya que el efecto busca más la intensidad que la perfección. El resto del look se compone de poco más: toque de bálsamo en los labios, cejas definidas y máscara de pestañas.

Look monocromático: todo al rosa

Los maquillajes de un solo color han sido una de las tendencias más celebradas de la primavera que ha llegado intacta al verano. Su delicadeza y frescura son evidentes. Pero, además, ¿hay algo más práctico que emplear el mismo producto o el mismo tono para todo el rostro? En este caso, en el desfile de Juana Martín, vimos un look en rosa, color que teñía ojos, labios y mejillas. Para que el efecto sea el deseado, hay que dedicar todos los esfuerzos a la mirada. "Extiende bien la sombra de ojos y concentra la mayor cantidad de producto en la zona interior del ojo para difuminarlo a continuación hacia el exterior y hacia la cola de la ceja", recomienda.Eliecer Prince, National Makeup Artist de Guerlain. Otro truco más: para los labios elige un acabado mate empolvado y que no sea demasiado intenso.

Brillar con luz propia

La sencillez del look escogido para el desfile de Coperni tiene un efecto hipnótico. ¿El secreto? La luz que irradia la piel y, en realidad, todo el rostro. Para lograr ese favorecedor efecto glow, lo primero es elegir la rutina cosmética adecuada. Un sérum o aceite iluminador serán la base perfecta para el resto del maquillaje de verano. Después, un toque de sombra nacarada en el lagrimal -en este caso, en rosa clarito-; pestañas bien marcadas y labios con gloss. ¡El resultado final no puede ser más refrescante!

Sonrisas a todo color

Puede ser con un acabado mate (como en esta imagen) o con efecto charol -como en la imagen que ilustra este tema-, pero en el desfile de Giambattista Valli nos quedó claro que los labios vuelven a acaparar el protagonismo de muchos maquillajes de verano. En este caso, se combinan con un look totalmente limpio: ni rastro de colorete, ni liners, ni siquiera máscara de pestañas. Todo pensado para que la boca centre la atención. Para conseguir un buen resultado es importante que la piel de los labios esté lo más lisa posible, por eso, puedes exfoliarlos antes y aplicar alguna prebase o sérum de volumen. Al elegir el color, olvídate del rojo clásico y pásate a las declinaciones en coral o melocotón. El efecto será mucho más apetecible para las noches de calor.

Trazos metálicos

El dorado no puede faltar cuando hablamos de maquillajes de verano para la noche. Las modelos de Alexis Mabile dejaron claro que sigue siendo el color enigmático por excelencia. Para simular el look, puedes optar o bien por una sombra en crema y aplicarla con una brocha plana pequeña o un pincel o bien por un lápiz de trazo grueso. Solo tienes que perfilar las pestañas superiores y terminar con un rabillo recto -o el que mejor te siente- y dibujar otra línea recta por debajo de las cejas, que estarán, como las pestañas, bien definidas. La fantasía golden se completa con una manicura francesa que combina el tono café con leche de la base con la media luna en dorado. Esta propuesta sienta mucho mejor si tu piel es morena o ya luces un ligero bronceado.