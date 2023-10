El sujetador con pezones de Kim Kardashian que ya es viral

La empresaria se ha propuesto seguir revolucionando el mundo de la lencería y así lo ha conseguido de nuevo gracias a 'The Ultimate Nipple Bra', un sujetador con efecto 'push up' que como todas las prendas de la firma se adapta a la perfección al cuerpo funcionando como una segunda piel pero que tiene como particularidad un pequeño detalle de espuma en cada una de las mamas que simula ser un pezón para que, según la marca, "puedas realzar los senos y tener el aspecto alegre de no tener sujetador".