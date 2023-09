El secreto de Vicky Martín Berrocal para presumir de tipazo es este body de Kim Kardashian

Vicky Martín Berrocal está en uno de sus mejores momentos. No lo decimos nosotras, lo ha contado ella misma en numerosas ocasiones porque, desde que ha cumplido los 50 se siente consigo misma. "Ha llegado un momento en el que me quiero, me cuido, soy generosa conmigo cuando me miro al espejo y no tengo que luchar contra nada", explicaba a Woman en una entrevista a comienzos del verano.