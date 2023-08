Vicky Martín Berrocal o cómo amar los shorts vaqueros a partir de los 50

Lo único que ocurre es que hay quien se pierde todas esas posibilidades por culpa de los complejos. Esos que a mujeres como Vicky Martín Berrocal, le habían acompañado hasta ahora según ella misma confesaba recientemente. “Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… Eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!", reflexionaba al comienzo del verano, cuando por fin podía presumir de haber aprendido a quererse tal y como es.