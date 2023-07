Vicky Martín Berrocal, una diosa que ha revolucionado las redes con su último vestido

Cierto es que los escenarios en los que se está moviendo este año la diseñadora, merecen looks que no solo salgan de la zona de confort, sino que resalten por su belleza o su favorecedor corte. Los destinos vacacionales de la diseñadora e ‘influencer’ están siendo un sueño y si en Mónaco decidió estrenar el vestido comodín, y demostrar que un diseño satinado y ajustado puede funcionar en multitud de ocasiones, ahora directamente desde Saint Tropez se convierte en la diosa de la alegría, la belleza y la eterna juventud con un vestido que más de una invitada de temporada deseará recrear. De hecho, su hija Alba Díaz, no ha tardado en enamorarse de este diseño y recrear la misma postal.