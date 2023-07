Vicky Martín Berrocal se atreve con el armario de su hija, Alba Díaz: ¡un vestido midi y denim!

Sentirse bien con una misma no es cualquier cosa y no hay experiencia que nos haga sentir igual que cuando eso sucede. Porque es entonces cuando nos da por experimentar con la ropa de nuestro armario, combinar todo aquello que jamás habríamos lucido a la vez o lanzarse con 'looks' con los que nunca habíamos pensado que nos sentarían bien. Por no decir, que a veces nos vemos en la situación en la que nos encontramos tan bien que hasta probamos con ropa de otra gente.