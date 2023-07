Vicky Martín Berrocal se reconcilia con los 'shorts' y demuestra que se puede presumir de piernas pasados los 50

"Es la primera vez que me hago una foto de espaldas. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o, simplemente, a no ser perfecta me han limitado toda la vida". Eo es lo que ha reconocido Vicky Martín Berrocal su última publicación, que va ganando 'likes' por momentos por poner sobre la mesa un tema por el que siempre se pasa de puntillas: ¿la ropa tiene edad? En base a lo último por lo que está apostando la diseñadora, diríamos que no.