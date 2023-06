Vicky Martín Berrocal sale de su zona de confort para combinar colores suaves y favorecedores

La primavera no está ni se la espera, pero muchas ya habíamos hecho el cambio de armario tiempo antes de que supiéramos que el sol apenas brillaría un día en lo que va de semana. No cabe duda de que nos anticipamos y que aquel 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' ha superado nuestras expectativas. Quienes suelan optar por colores oscuros, están de suerte, pero no tanto quienes vean en la ropa de entretiempo un inconveniente para combinar distintas prendas en sus looks.