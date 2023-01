Vicky Martín Berrocal sabe que este pantalón de Zara tipo culotte es el mejor comodín

Seguramente ya los has descubierto pero, por si acaso los has pasado por alto, hoy venimos a hablarte de los culotte, unos pantalones que merecen la pena un hueco de honor en tu armario. Por varios motivos. Primero, porque sientan bien a todas las siluetas y eso ya de por si es algo de agradecer porque no sucede con la mayoría; segundo, porque son comodísimos como alternativa a los vaqueros –especialmente en las versiones de punto o tejidos fluidos, aquí no tienen rival–; y tercero porque no hay quien los gane en versatilidad. Aceptan igual de bien unas zapatillas y una sudadera que unas botas y un jersey, unas sandalias y un crop top o una blusa y unos zapatos de tacón, algo que muy pocas prendas pueden presumir de hacer.