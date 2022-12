En Zara está el abrigo que nunca pasa de moda y lo ha conseguido Vicky Martín Berrocal

La diseñadora ha aprovechado la capacidad de adaptación de este abrigo para llevarlo con unos vaqueros rotos que ya teníamos fichados de anteriores looks –también de Zara–, un sencillo jersey crudo, unas zapatillas New Balence de las que no se separa en las últimas semanas y una blazer de pana de Mango en la misma tonalidad del abrigo que haga de una capa más con la que protegerse del frío.