Gracias Vicky Martín Berrocal por descubrirnos el look 'comfy' de Mango más cómodo y favorecedor del invierno

Lo que en 2020 comenzó como una corriente estilística casi obligada debido a las horas y horas que pasábamos en el hogar, dos años y medio después se erige como una de las tendencias más punteras del sector. Hablamos, cómo no, de la estética 'comfy'. A día de hoy, la comodidad y la practicidad han ganado la partida a la hora de vestir y hemos hecho que patrones y diseños habitualmente utilizados para estar en casa se sitúen como opciones perfectas para pisar el asfalto. Los conjuntos deportivos, las sudaderas más gustosas, los pantalones 'jogger' y, por supuesto, los 'total looks' en tejidos tan calentitos como el punto o el algodón que ya son indispensables en cualquier armario femenino y su éxito en las calles no deja de aumentar. Y la elección reciente de Vicky Martín Berrocal es la prueba que lo ejemplifica.