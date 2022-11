El look que nunca falla es el que combina blazer con vaqueros y zapatillas, palabra de Laura Escanes

Entre las diferentes propuestas de Laura Escanes, donde han destacado sobre todo las prendas cómodas y funcionales, un look ha despertado nuestra atención. Nos referimos al primero de ellos, el que combina pantalones vaqueros con americana y zapatillas y que la 'influencer' ha puesto como imagen de su galería. Posiblemente no sea el más original ni llamativo, pero si el más efectivo. Una gran inspiración para cualquier salida o incluso para ir a la oficina. ¿Cómo no querer tomar nota de él?