Así lleva Vicky Martín Berrocal las zapatillas New Balance que triunfan entre las que más saben de moda

Las botas ocupan un lugar relevante en el armario de Vicky Martín Berrocal. Ella misma se encargó de situar en nuestro radar 'fashionista' el diseño de caña alta y tacón cómodo de Zara definitivo para cualquier look de fiesta. Sin embargo para el día a día, para poner el broche final a los estilismos en clave casual, la diseñadora prefiere las zapatillas. Prueba de ello son los innumerables looks que ha llevado recientemente y que han estado protagonizados por un modelo de New Balance en color gris que resulta perfecto para combinar con cualquier prenda y que se repite sin cesar en nuestro 'feed' de Instagram.