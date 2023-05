El mejor look del Rocío lo ha llevado Vicky Martín Berrocal

"La verdad que no tenia previsto venir pero a última hora decidí darle una sorpresa a mi señora madre y dedicarle a ella y a lo que ella quisiera, estos días de romería. Y eso es lo he estado haciendo desde el viernes noche que llegué…estar en casa, salir a ver a la virgen, poner mis velas, visitar mi simpecado de la hermandad de Huelva, salir a dos casas de unos amigos suyos y disfrutar de la nuestra. No he cantado ni una sevillana ni las he bailado… un rocio diferente pero que nunca olvidare. Mi madre feliz y eso es lo que importa, así que felices las dos", contaba la diseñadora junto a una galería de imágenes en Instagram para explicar por qué había sido su Rocío más íntimo y familiar hasta la fecha.