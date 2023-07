Vicky Martín Berrocal se despide de su melena con un 'long bob' súper veraniego

"Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Además, soy esta. Una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. Nunca seré tu media amiga ni tu medio amor, conmigo es todo o nada. No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. [...] No soy perfecta, pero soy real", llegó a decir una vez para insistir en el poder de la belleza real y natural.