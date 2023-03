La trenza XL de Vicky Martín Berrocal, el peinado que llevarás en tus looks de fiesta

No sorprende tanto por lo que es, una trenza larga, sino porque Vicky Martín Berrocal suele apostar por recogidos de otro estilo o por llevar su larga melena suelta. Y, al mismo tiempo, sorprende también porque la trenza no hace tanto tiempo que apenas se elegía como peinado para fiestas y eventos señalados; era más un recurso para días informales que un peinado de fiesta, “de etiqueta”. ¿Por qué no seguir sus pasos para nuestro próximo look de invitada?