El nuevo vestido comodín de Vicky Martín Berrocal es el mejor fondo de armario

"Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!", decía hace tan solo unos días la diseñadora en su Instagram regalándonos su primer posado a lo Elsa Pataky ataviada con shorts vaqueros y camisa rosa.