Este vestido blanco de Vicky Martín Berrocal tiene el escote que más favorece

Más de 12 horas de entretenimiento a las que fueron convocados casi 4000 invitados de diversos ámbitos entre los que se encontraba Vicky Martín Berrocal. La diseñadora, que no salió de su asombro durante lo que duró la fiesta, fue compartiendo vía Instagram cada uno de los momentos de la jornada para que sus seguidores pudieran sentir que estaban allí junto a ella: "Lo que viví ayer es posible que no lo viva nunca más… Sigo en shock y feliz!!! (...). No encuentro todavía la palabra para describir lo que viví y sentí… lo único que sé es que fui muy feliz", escribrió en sus redes al día siguiente.