Una vez veas el escote profundo que ha llevado Vicky Martín Berrocal, no vas a querer llevar otro

'La felicidad no tiene talla ni edad'. Eso, al menos, es lo que cree Vicky Martín Berrocal y miles de mujeres y hombres del mundo que creen necesario reivindicar la diversidad y la autoestima. Porque aquello de que "hasta que uno no está bien consigo mismo, no lo está con los demás, no es algo baladí, sino que realmente el hecho de quererse mucho a uno mismo es sinónimo de sentirse seguro con lo que se hace y lo que se dice, de sentirse con total libertad para ser uno mismo y abrirse al mundo y a los demás.