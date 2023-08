Vicky Martín Berrocal: "Tenemos que ser generosas cuando nos miramos al espejo"

Está en su mejor momento. Los 50 años le han traído a Vicky Martín Berrocal una paz que, asegura, hacía mucho que no sentía. Lo ha relatado en su libro, ‘La felicidad ni tiene talla ni tiene edad’, y lo demuestra cada día. Nosotras lo hemos comprobado de primera mano en Marbella gracias a un evento que Calzedonia ha bautizado como ‘Magic Sunset’, un ciclo de fiestas celebradas en chiringuitos de toda la costa española para disfrutar del atardecer con buena música y mejor compañía. Planazo.

El cuerpo de las famosas parece estar siempre bajo la lupa, pero en verano todavía más. ¿Te ha llegado a afectar este escrutinio?

Sí. Ahora ya no, pero para mí que llegara el verano era una tragedia, me habría saltado de mayo a octubre casi todos los años de mi vida. A nivel moda es la época menos elegante, saca lo peor de ti porque tu cuerpo va ‘desnudo’; yo me bañaba prácticamente vestida, ¿sabes? Pero ha llegado un momento en el que me quiero, me cuido, soy generosa conmigo cuando me miro al espejo y no tengo que luchar contra nada. Lo único que pretendo es ser feliz en mi vida así que llega el verano y lo disfruto; llega el invierno y lo disfruto también.

Decías en Instagram que has llegado a un equilibrio físico y emocional. ¿Cómo te cuidas por fuera y, sobre todo, por dentro para conseguirlo?

Creo que para llegar a ese momento en el que una se siente bien en su piel tenemos que ser generosas cuando nos miramos al espejo. Yo hablo de la mujer porque la conozco, llevo 18 años trabajando para ella como diseñadora y realmente no he conocido a una mujer que haya estado satisfecha al cien por cien de su cuerpo, todo el mundo tiene algún complejo. O sea, ya no es el hecho de que otros te critiquen o te señalen; te tienes que gustar a ti misma y cuando eso llega ya no hay nadie que te frene.

Yo lo he conseguido cuidándome y, por ejemplo, el deporte para mí es algo mucho más mental que físico. Desde hace tres años entreno mucho, algo que antes me horrorizaba, por eso empujo a través de mi Instagram a hacerlo a otras mujeres que son perezosas al igual que lo era yo. Y no hay que ir al gimnasio; se puede entrenar desde casa, se puede caminar… lo importante es hacer algo y eso te va a llevar al día en el que lo necesitas y te va a venir muy bien.

En tus posados se repiten los comentarios sobre el uso de Photoshop. ¿Qué respondes a esas críticas?

Todo el mundo ha usado en algún momento Photoshop o filtros, pero llega un momento en el que estás engañando al resto y a ti misma. Yo llegué a un punto en el que dije: fuera filtros, fuera Photoshop, ¡fuera todo! Pero eso llega cuando tú realmente eres libre, te gustas y te da igual lo que opinen de ti, y a ese momento tenemos que llegar todos.

Cuando posas en bikini muchos te llaman “valiente”. ¿Te halaga o te chirría ese adjetivo que nunca le dirían a alguien con cuerpo normativo?

Al final cualquier persona te puede juzgar, puede hablar de ti, puede hacer una risa, puede opinar sobre ti o sobre lo que hagas… pero lo más importante es lo que tú opines de ti misma.

La falta de diversidad de tallas es una de las asignaturas pendientes de la moda en general y de la de baño en particular. Como diseñadora, ¿crees que estamos avanzando?

Sí. Yo veo desfiles de moda de baño en los que hay modelos de talla 36 y de talla 44 y se agradece. Creo que se está normalizando esa diversidad y yo aplaudo esos gestos de todos los diseñadores en general, pero también los de ropa de baño.

Aprovechando este Magic Sunset de Calzedonia cuéntanos cuál es tu plan perfecto para un atardecer de verano

Este mismo: estar con amigos, disfrutar de la música, estar en la playa, escuchar este sonido del mar… No hay más.

Todos tenemos un recuerdo especial ligado a un atardecer. ¿Cuál es el tuyo?

Tengo muchos: recuerdos con mi hija [la 'influencer' Alba Díaz Martín], recuerdos con amores, atardeceres maravillosos con alguna persona que ha formado parte de mi vida… Los atardeceres nos gustan a todos, son un momento que buscamos: te paras, lo disfrutas, lo miras… Y eso es la vida ¿no? esas pequeñas cosas que te hacen feliz.

Hablemos de moda. ¿Cuáles son los imprescindibles de tu maleta de verano?

No me preguntes por imprescindibles porque lo mío con la maleta es un caos, meto todo lo que tengo en el armario (risas). Me he venido aquí para tres días y he traído una maleta que podría ser para el mes de alguien. Pero en verano no pueden faltar bañadores, bikinis, camisas de lino, vestiditos, caftanes… ropa cómoda.

Ahora que los bikinis y bañadores se llevan también en la calle y no solo en la playa y la piscina, ¿qué consejo nos das para llevarlos con estilo por la calle o a una cena?

Creo que ahora los bañadores y bikinis ya los puedes combinar con un vaquero, con una falda tubo… e ir así a una fiesta. La moda ha cambiado y es bueno que estas prendas se puedan usar fuera de contexto.

Este verano has sido una de las mejores vestidas en la boda de Tamara Falcó. ¿Te dejas asesorar a la hora de escoger los looks para las grandes ocasiones?

No. Siendo la directora creativa de mi propia marca, nadie me conoce mejor que yo a la hora de elegir un look. Lo que hago es pensar dónde voy, qué colores encajan… en una boda por lo general no me gusta llamar mucho la atención con todos llamativos y en esta en concreto me apetecía llevar verde suave porque Tamara se casaba en un campo. En estos casos menos es más y para mí fue un estilismo muy rápido: tenía clarísimo el vestido, busqué los complementos dos días antes y me fui a Suárez para escoger las joyas el día anterior por la mañana. El truco es mirarte al espejo y saber lo que te favorece; no hay que ir a la moda si con ello te vas a sentir disfrazada. En cualquier caso, agradezco mucho estar en esa lista de mejores vestidas porque supone un reconocimiento a mi trabajo y al del gran equipo que me acompaña.

