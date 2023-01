Kim Kardashian ficha a estas dos actrices de 'The White Lotus' como modelos de lencería para Skims

Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Tyra Banks y Candice Swanepoel, los cuatro ángeles (y ex ángeles) de 'Victoria Secret', fueron las encargadas de dar imagen a la campaña de 'Skims'. Así, las supermodelos se quitaban las alas para lucir los nuevos lanzamientos de la colección 'Fits Everybody', como 'bodies', 'shorts' o 'bralettes'. Y también la propia Kim revolucionaba las redes poniéndose delante de las cámaras para inmortalizar este momento único: "Vale, se suponía que yo no iba a salir en esta campaña de Skims pero me pasé por allí y me metí porque era demasiado icónica. Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice llevando nuestra colección SKIMS Fits Everybody." comentaba en la publicación.