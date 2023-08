Cristina Pedroche se defiende tras su última polémica: "Es agotador recibir todo este odio"

Y señala que también ha hablado de la parte dura del posparto y no exclusivamente de lo estético: "He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el posparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal". Añade que no se considera mejor madre que nadie ya que "todos los pospartos son reales y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie". "Si he compartido mis entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es sólo mi cuenta personal". "Estoy descansando muy poco, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació, y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura". "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, por mí y por mi hija", concluye, no sin antes agradecer a quienes sí la han apoyado o defendido; y mandando un mensaje a los que la han criticado duramente: "Está claro que necesitáis más amor en vuestra vida".