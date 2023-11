Kim Kardashian y el mal de la persona multitarea

Diversos estudios señalan que la multitarea te hace perder hasta un 40% de productividad. Entonces, ¿por qué la sociedad nos fuerza a hacerlo todo? “Realmente nos forzamos nosotros mismos. Ha calado un mensaje social en el que se ha deshumanizado al individuo. Parece que su valor depende de su productividad. Antes el ser humano tenía un valor por su condición de ser humano, y ahora parece que el valor depende de aquello que es capaz de hacer o de sus atributos. La felicidad depende de eso, de alcanzar objetivos y de ser competente. La autoestima depende de lo que logramos, y como nadie quiere no ser feliz, se presiona para poder hacerlo todo y llegar a todo. Nos da miedo reconocer que no podemos y ponerle un límite a nuestra productividad, porque podría evidenciar que no es ningún valor. Desde esa dinámica, no nos atrevemos a decir que no, a decir que algo es demasiado”, explica a ‘Woman’ Buenaventura del Charco, autor de ‘Te estás jodiendo la vida’.