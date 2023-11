El insólito lugar en el que Kim Kardashian tiene su único tatuaje: es casi imposible de ver

Pese a que el lugar elegido sea algo insólito, no es la única integrante del clan Kardashian-Jenner que se ha decantado por el interior del labio para decorar su cuerpo. Su hermana, Kendall Jenner, tiene la palabra ‘Meow’ tatuada en el mismo lugar y, aunque no sabemos si le habrá servido como inspiración, de haberlo sabido, lo más probable es que le hubiera aconsejado que no se lo hiciera puesto que, en el desaparecido ‘show’ de Ellen DeGeneres, confesó que se arrepentía de este.