Kim Kardashian se envuelve en cristales de Swarovski para el último gran lanzamiento de Skims

El último trimestre del año está resultado de lo más intenso en la agenda de Kim Kardashian. Prácticamente no hay jornada en la que no se deje ver en algún tipo de evento. Sin ir más lejos, en los últimos días vimos como acudía junto a otras celebrities a la gala LACMA Art+Film que se celebró en Los Ángeles –escogiendo para la ocasión un vestido fucsia de escote palabra de honor y gran cola salido de los talleres de Balenciaga– y poco después volaba hasta Nueva York para, con un diseño negro de Chrome Hearts, no perderse la ceremonia de entrega de los premios de la moda otorgados por la CFDA.