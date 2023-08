El truco para estar perfecta en tus reuniones de Teams: nace el primer maquillaje virtual para la aplicación

Que levante la mano todo aquel al que una reunión de Teams le haya pillado por sorpresa y, para qué negarlo, hecho un desastre. Este es, sin duda, uno de los momentos más temidos del teletrabajo. En este caso, la mayoría recurrimos a la opción de dejar la cámara en ‘off’ pero, siendo sinceros, no es una alternativa muy eficaz porque no termina de estar bien vista. Así que, en más de una ocasión, nos toca poner nuestra mejor sonrisa e tratar de disimular. Teniendo en cuenta que vivimos en una era en la que los filtros están a la orden del día (quizás en exceso), ya era hora de que estos llegaran también al ámbito laboral. Y no, por supuesto, no nos referimos a utilizar un efecto que distorsione nuestra imagen pero, hay que admitir que algo de ayuda, en estos casos, no viene nada mal. Y es que, maquillarnos para un encuentro de trabajo, para el que ni siquiera vamos a salir de casa, da –como mínimo– mucha pereza.