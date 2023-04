Cómo dejar de procrastinar: tips para conseguirlo sin esfuerzo

Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a la experta en materia de productividad cómo lograr no frustrarnos en el caso de que no cumplamos con las tareas. “Lo mejor que podemos hacer es aceptar. Es imposible cumplir una planificación al 100 %, una meta no es para siempre “hasta que la muerte nos separe”. Ni mucho menos tiene que poner en peligro tu bienestar, también existirán imprevistos, e incluso tu nivel de consciencia puede cambiar y es probable que lo que hoy deseas, mañana o en unos años no. Aquí es donde entra el arte de saber disfrutar cada parte del proceso para que no aparezca la frustración ni ninguna otra emoción que nos aleje de lo que queremos”, asegura Alejandra.