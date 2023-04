Cómo aprender a mantener la atención en una sociedad adicta a las notificaciones

“También reflexionar en que todo tiene un precio, es decir, si yo regalo mi atención a una realidad que es relativamente ficticia, es importante que tenga muy claro que el precio que estoy pagando es no vivir en mi realidad. No tenemos la capacidad de estar en dos sitios a la vez, así que sí estoy emocional e intelectualmente en una red social, no lo voy a estar en mi realidad, por lo que mi realidad irá perdiendo poco a poco su capacidad atractiva, porque yo seré cada vez más incapaz de percibirla y porque mi atención estará centrada en otro foco. Esto me introduce en un ciclo vicioso. Si uso la red social para evadirme de mi propia realidad, con ello lograré que mi realidad, mi verdad, cada vez se me haga más tediosa e insoportable, insulsa e insípida, y por tanto cada vez querré evadirme más de ella y regalaré más tiempo a todo lo que me ayuda a este propósito, que me hundirá más en este ciclo vicioso. Me llevará a comparar constantemente los pocos estímulos que percibo de mi realidad con lo que percibo en la red social y cada vez la diferencia será más profunda y por tanto, mi tedio, mi hastío y mi tristeza serán mayores”, advierte Marta Ruiz de Azcárate.