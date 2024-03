Cómo cuidar el contorno de ojos a partir de los 40: dos expertas te lo explican

Conforme vamos cumpliendo años, una de las primeras zonas en la que empezamos a notar los rasgos de la edad, es el contorno de ojos. Es ahí donde aparecen las primeras arruguitas. Tal y como explican Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras del templo ‘beauty’ madrileño, The Secret Lab, esto se debe a que, en este área, la piel «es mucho más fina que la del resto del cuerpo y, además, apenas posee ‘film’ hidrolipídico, por lo que es muy propensa a sufrir deshidratación. Esto, unido a la fragilidad/delicadeza de la piel en esta zona, favorece que se acentúen las arruguitas y líneas de expresión (patas de gallo), la hiperpigmentación (ojeras), flacidez (párpado caído), hinchazón (bolsas)…». Además, más allá del paso del tiempo, las expertan explican que hay muchos factores que influyen en ello: «los más habituales son: mala circulación, retención de líquidos, falta de descanso, predisposición genética... Además, también hay que tener en cuenta que la musculatura orbicular está muy activa a lo largo de toda la vida (sonreír, gesticular, etc.), lo que también favorece que esta zona se estropee antes. Si además pasas muchas horas frente al ordenador (forzando la vista), practicas deportes al aire libre (sol, viento…), etc., ese deterioro se multiplica».