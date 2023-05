¿Tu piel tiene astenia? Te contamos cómo activar su energía y los cuidados que la ayudan a recuperar la vitalidad perdida

Nuestra piel es fuerte y a la vez frágil. Aguanta (casi) todo lo que le echen, pero también basta una mala noche, unos cuidados inadecuados o demasiado estrés diurno para que su energía se venga rápidamente abajo. Y sus consecuencias no se hacen esperar: tez apagada, mortecina, arrugas más marcadas, ojeras o sensación de falta de confort. “Lo primero que siente una piel con falta de energía es que se acusan sus puntos débiles. Por ejemplo, en el caso de una piel con tendencia a la deshidratación, si carece de energía suficiente para mantener los niveles óptimos de reserva hídrica, empieza a notar pequeños avisos de que le falta agua, como tirantez, picor y más sensibilidad… Si no se tratan estos síntomas, la piel puede llegar a sentirse áspera, descamada y enrojecida, lo que puede desencadenar otros efectos, como aún más sensibilidad, falta de protección bacteriana, envejecimiento acelerado, etc.” comenta Elsa Vilá, del departamento de formación de Natura Bissé. Y cuando todo este proceso se desencadena, la base de maquillaje o el toque de colorete no suelen ser suficientes para anular los efectos de su agotamiento.