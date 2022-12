¿Qué hace el retinol en la piel? ¿Cómo usarlo: puro o con vitamina C?

Por último, recuerda que no todo vale para cuidarse la piel. El 'totum revolutum' no siempre funciona. La experta de The Secret Lab nos alerta sobre combinarlo con otros productos exfoliantes. "Como los AHAs. Si los aplicáramos en una misma rutina podríamos irritar o enrojecer en exceso la piel, por lo que se recomienda alternarnos. Algo qeu también pasa con los BHAs, que como el retinol regulan el exceso de sebo: podría aumentar la sequedad e irritación de la piel". Con la vitamina C, aunque existen ciertos mitos, no hay problema. Lo habitual es emplear esta por la mañana (antes de la crema solar) y el retinol de noche.