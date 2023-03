¿Qué pasa con los activos de tu limpiador de rostro? ¿Actúan sobre la piel o se van por el desagüe? Los expertos se pronuncian sobre la mejor fórmula cosmética para la limpieza facial

Es un error no dar a la limpieza facial la importancia que tiene, lo cual, explica la doctora Carrasco, conlleva que podamos elegir los productos sin consejo adecuado y fallar en la elección. “A la hora de elegir un limpiador facial, como dermatóloga, en lo primero que me fijo es en el tipo de tensioactivos que contiene, es decir si es un jabón sin jabón (syndet) que sea capaz de limpiar la piel de forma suave y efectiva”. Según explica la especialista, la razón de ser de los tensioactivos en estas fórmulas se debe a que la suciedad de la piel (restos de sebo, microorganismos etc.) suele tener una carga positiva y esta suciedad esta adherida a la queratina con una carga negativa. “Con agua sólo eliminaríamos la suciedad hidrosoluble y no la liposoluble adherida”.