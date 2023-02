Esta es la rutina de limpieza facial para decir adiós al acné estacional

La primavera no solo es sinónimo de días más largos y subida de temperaturas. También es una época muy complicada para las personas que sufren alergia o tienen una piel muy delicada, ya que les empiezan a salir esos granitos provocados porque hace más calor, la piel suda y la sangre se altera. Y es que el acné es un problema cutáneo muy común y que durante las estaciones más calurosas aumenta, ya que la exposición solar incrementa la velocidad a la que se renueva nuestra piel, por lo que durante la noche o los días en la que no estamos expuestos al sol la renovación de células se ralentiza. Así como en invierno debemos mantener la cara hidratada para no dejar que se reseque, durante la primavera y el verano hay que estar más alerta con la aparición de acné.