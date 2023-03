¿Es el oilplaning la solución definitiva para una piel luminosa? Spoiler: a los expertos no les parece una buena idea

Estamos ante otra tendencia que promete una piel luminosa. Así lo aseguran las redes. Hablamos del oilplaning, una alternativa más suave al dermaplaning, la técnica de afeitado (y exfoliación) facial que se hizo viral hace unos años para eliminar las células muertas del rostro y eliminar el fino vello de la cara. Pero las modas (por absurdas o controvertidas que sean) vuelven cada cierto tiempo. Eso sí, reiventadas. Y ahora le toca al oilplaning coger el testigo del dermaplaning, acaparando protagonismo en las redes como una versión mejorada del afeitado facial y la promesa de conseguir una piel radiante y suave, con esa textura y luminosidad hiperreal que nos ofrecen los filtros. Sin embargo, su práctica no parece convencer a los expertos. “El poder de las redes sociales es tremendo y cuando un vídeo se hace viral no podemos evitar su alcance; así son las modas. Pero aquí no hablamos de ropa sino de nuestra piel, la única que tenemos y que debemos cuidar. Está claro que nada dura para siempre pero lo que cuidemos siempre durará más en las mejores condiciones”, comenta la doctora Natividad Cano miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la AEDV.