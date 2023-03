¿Y si tu obsesión por conseguir el sueño perfecto es lo que te impide dormir bien?

Según un reportaje del New York Times, los dispositivos para monitorizar el sueño pueden, paradójicamente, empeorarlo porque ese afán de chequear y lograr el sueño perfecto está creando ansiedad. Estas pulseras inteligentes nos dicen no solo cuánto hemos dormido sino también las distintas fases, el sueño ligero, el profundo, los despertares, el sueño REM, el tiempo total de sueño… “son datos muy útiles para Big Data, para obtener datos poblacionales del sueño. Sabemos que la población duerme menos horas de las que necesita”, apunta del doctor Albares. Y continúa: nos dan la pista de si el sueño es superficial y fraccionado y esto podría hacer sospechar que estamos ante una patología del sueño, como la apnea del sueño. Muchas personas no son conscientes de ello, y estos dispositivos si bien no te dan un diagnóstico pueden llevar a consultar con un especialista. “El problema viene cuando la persona se fija demasiado en los datos de los dispositivos y se cree que no duerme bien cuando en realidad sí lo hace”. Según el doctor Mera cuando la ortosomnia se adentra en el terreno de la obsesión, el uso compulsivo de dispositivos electrónicos puede generar un círculo vicioso en personalidades anancásticas (obsesionadas por la perfección), generando rituales que producen frustración y ansiedad al no alcanzar la meta de un sueño perfecto. En personalidades equilibradas, apoyadas por expertos, sin embargo, pueden ser una herramienta muy útil con fines diagnósticos, y como evaluación de los resultados terapéuticos. “El problema no son los dispositivos en sí mismos, sino la personalidad de quien los usa”.