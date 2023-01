¿Por qué dormimos peor en invierno y cómo podemos evitarlo?

Es posible que lleves unos meses en los que no duermes igual, te despiertas por la noche e incluso te notas más cansada al levantarte. Y es que, en invierno los días se acortan, las temperaturas bajan y el sol está mucho más ausente. Esto nos lleva casi a querer hibernar o, al menos, a dormir más. Pero, por paradójico que parezca, nuestro sueño suele ser de peor calidad durante esta época del año. Según los expertos, el invierno afecta al sueño de una forma muy particular, así que si notas cambios en tu forma de dormir, que sepas que no hay ningún problema y que se debe a los factores ambientales. Por este motivo, la empresa Emma – The Sleep Company, ha realizado una investigación para explicar las razones al mismo tiempo que nos dan una serie de consejos para ayudarnos a dormir mejor durante esta temporada.