Esto es lo que pasa si nunca cambias de champú

Asimismo, también entra en juego nuestra percepción, que siempre es subjetiva. Es decir, es probable que los resultados del champú no te llamen tanto la atención como al principio y seas tú la que se ha acostumbrado a éste y no tu pelo. Por otro lado, si tratabas de mejorar un problema específico (como la falta de hidratación) quizás no te llame tanto la atención el efecto del producto porque esta situación ya se ha solucionado y los resultados no sean tan visibles.