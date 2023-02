¿De verdad la piel se acostumbra a los cosméticos? Destierra el mito. Te contamos las razones por las que tu crema ya no te funciona

“Nunca hay que valorar un producto aislado sino la combinación de los tratamientos en su conjunto. A veces por ejemplo puede pasar que nos encontramos la piel peor y decimos ‘la crema o el serum ya no me funciona’ y lo que está pasando es que has cambiado el limpiador y por tanto cambian los resultados de tu rutina”, explica Inmaculada Canterla, Directora de Cosmeceutical Center, farmacéutica, especialista en dermocosmética, nutrición y medicina antiaging, quien puntualiza que otra de las causas de esa falsa creencia es que la piel no es, sino está. Y, por tanto, el tratamiento no debe ser igual siempre.