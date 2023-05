¿Qué pasa si abusas del champú en seco?

Desde Batiste –la marca estrella en este tipo de productos– explican que «dependiendo del uso de cada persona, algunos champús en seco pueden llevar a resecar el cuero cabelludo», si se abusa de ellos. Además, también hay que tener en cuenta los ingredientes que éstos contengan, por ejemplo, los de la firma británica se fabrican a base de almidón de arroz, que promete no resecar la zona. Además, desde la marca también explican que, pese a que no hay una evidencia científica que relacione su uso con la pérdida de cabello, lo cierto es que «la aplicación demasiado frecuente de este producto, puede llevar a resecar y a debilitar el cabello. Por esto, recomendamos no utilizarlo demasiadas veces seguidas y, lo mejor, es alternarlo con lavados tradicionales». Eso no implica que no puedas usarlo en varias ocasiones durante una misma semana o, incluso, en un mismo día pero sí parece importante que lo combines con el champú de toda la vida.