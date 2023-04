El trucazo que triunfa en Tik Tok para alisar tu pelo sin plancha (y evitar el encrespamiento)

Hace tiempo que los cepillos alisadores surgieron en el mundo 'beauty' para hacernos la vida más fácil y arreglar en pocos minutos un 'bad hair day'. Y aunque muchos señalaron en su lanzamiento que estos nuevos artículos, que prometían arreglar nuestro peinado de forma más rápida que otros procedimientos, no eran sustitutos al 100% de la plancha porque el resultado no era tan eficaz (su temperatura suele ser inferior a la de estas), los modelos más recientes reúnen tantas ventajas que es imposible pasarlos por alto y son la solución, sobre todo, para aquellas ocasiones en las que no disponemos de mucho tiempo.